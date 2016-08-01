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    Грасия: «Трансфер Нойштедтера в «Рубин» сорвался»

    Главный тренер «Рубина» Хави Грасия заявил, что казанский клуб планировал приобрести полузащитника сборной России Романа Нойштедтера, однако трансфер сорвался, и футболист подписал контракт с «Фенербахче».

    «Мы рассматривали такой вариант. Видели его как игрока середины поля. У него был российский паспорт, и это давало команде больше возможностей. Но поскольку этот вариант сорвался, то был выбран вариант в пользу Александра Сонга», – сказал Грасия.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    01.08.2016 15:36
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 1 августа 2016, 18:53

      У Нойштедтера есть перспективная договоренность с другим клубом РФПЛ.
      Но об этом рано говорить.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +112

      paparazzi-kazan 1 августа 2016, 16:53

      Такому бревну у свинов только играть.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 1 августа 2016, 16:36

      Какое отношение БИЗНЕС Online имеет к футболу?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +45

      Sheevok 1 августа 2016, 16:21

      Сонг после Арсенала скатился в дыру и выбираться от туда не хочет.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > Sheevok 1 августа 2016, 17:34

      Ты наверное АПЛ вообще не смотришь... В Вестхэме он весь центр поля выжигал и в атаке ещё успевал подсобить...

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    • ...
      Рейтинг: +354

      valike35 1 августа 2016, 15:59

      И слава богу

      0
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 1 августа 2016, 15:46

      Очевидный выбор.

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