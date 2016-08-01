Грасия: «Трансфер Нойштедтера в «Рубин» сорвался»

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия заявил, что казанский клуб планировал приобрести полузащитника сборной России Романа Нойштедтера, однако трансфер сорвался, и футболист подписал контракт с «Фенербахче».

«Мы рассматривали такой вариант. Видели его как игрока середины поля. У него был российский паспорт, и это давало команде больше возможностей. Но поскольку этот вариант сорвался, то был выбран вариант в пользу Александра Сонга», – сказал Грасия.