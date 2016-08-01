Грасия: «Жемалетдинов обладает большим потенциалом»

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия прокомментировал подписание контракта с молодым полузащитником московского «Локомотива» Рифатом Жемалетдиновым.



«Рифат обладает потенциалом, у него хорошие технические качества, с хорошим стартовым рывком и хорошим ударом. Он способен играть на различных позициях в атаке. Все игроки, которые есть в моем распоряжении, способны помочь «Рубину», – сказал специалист.