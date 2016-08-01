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    Грасия: «Жемалетдинов обладает большим потенциалом»

    Главный тренер «Рубина» Хави Грасия прокомментировал подписание контракта с молодым полузащитником московского «Локомотива» Рифатом Жемалетдиновым.

    «Рифат обладает потенциалом, у него хорошие технические качества, с хорошим стартовым рывком и хорошим ударом. Он способен играть на различных позициях в атаке. Все игроки, которые есть в моем распоряжении, способны помочь «Рубину», – сказал специалист.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    01.08.2016 14:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 1 августа 2016, 14:27

      По-моему выражение обладает потенциалом и обладает большим потенциалом, это как небо и земля... Даже 30-летний дуболом и ретард вася обладет потенциалом играть неплохо в футбол...

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      Рейтинг: +61

      badryashev > ivanthebest 1 августа 2016, 15:10

      У Бомбардира постоянно такие нестыковки. Вы бы почитали заголовки статей ВКонтакте.

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