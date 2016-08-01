Верхулст: «Арсенал» интересуется Ломбертсом»

Сантуш Верхулст, агент защитника питерского «Зенита» Николаса Ломбертса, заявил, что предметный интерес к его клиенту проявляет лондонский «Арсенал». По информации источника, сумма трансфера может составить 8 миллионов евро.

«Да, «Арсенал» действительно интересуется Ломбертсом. Только он находится не в шорт-листе, а в лонг-листе. Арсен Венгер лично не связывался с нами, но представитель спортивного менеджмента клуба выходил на связь. Пока Нико не торопится с решением, все нужно обсуждать с руководством «Зенита», – заявил Верхулст.