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    Чепчугов: «Вытеснить Акинфеева из ворот ЦСКА нереально»

    Вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов отметил, что при Игоре Акинфеевее он не может рассчитывать на попадание в основной состав.

    «Вытеснить Акинфеева из ворот ЦСКА невозможно. Игорь — легенда ЦСКА, вратарь топ-уровня. Он был, есть и будет «номером один». Правильно сказал Овчинников: Акинфеев — икона ЦСКА. Поэтому мне надо задумываться о дальнейшей карьере. В это межсезонье всерьез буду рассматривать предложения команд РФПЛ. Я ещe не наигрался. Но в ФНЛ возвращаться не очень хочется.

    Надеялся ли на место в основе, приходя в ЦСКА? Нет. Естественно, я амбициозный человек, но уже тогда понимал, что Акинфеев будет первым номером. Хотя я думал, что играть все равно буду больше в различных турнирах. Сохранять нормальные отношения с Акинфеевым в такой ситуации — элементарно. Это все бред, что Игорь — закрытый, сложный человек. У нас всегда были хорошие, уважительные отношения. И общаться с ним легко. Никакого пафоса, высокомерия, обычный парень. В хорошем смысле», – заявил Чепчугов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.08.2016 08:05
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +94

      Виталич 1 августа 2016, 10:09

      у же все штаны просидел..да и сиди..бобосы капают..че надо..раньше надо было думать..

      3
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      Рейтинг: +1289

      каа 1 августа 2016, 09:49

      ну инфо уже пошло ... может будут предложения ...хотя вряд ли...давно ты не играешь...(((

      1
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      Рейтинг: +3

      grroznyi85 > каа 1 августа 2016, 10:08

      К нам в "Уфу" можно было бы его. Тем более Гончаренко знает его по работе с ЦСКА. А то Шелия совсем не впечатляет.

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