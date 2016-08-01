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    «Спартак» отказался подписывать Денисова на условиях футболиста

    «Спартак» в летнее трансферное окно пытался подписать контракт с полузащитником московского «Динамо» Игорем Денисовым. Красно-белые хотели заполучить игрока в статусе свободного агента. Сделка сорвалась во многом из-за запросов самого Денисова. Футболист хотел получать в «Спартаке» не менее 2,5 миллиона евро в год. При этом игрока интересовал лишь долгосрочный контракт. Клуб же был готов предложить Денисову однолетнее соглашение и с существенно более низкой зарплатой.

    «Денисов продолжает поиски нового клуба, так как хочет играть в премьер-лиге. При этом он готов и понимает, что ему придется идти на понижение зарплаты, так как сейчас ни в одной команде ему – с учетом возраста и прочих факторов – не будут платить таких больших денег. Что касается «Спартака», то в стане красно-белых Денисов рассчитывал на то, чтобы его зарплата была соизмерима с зарплатами других футболистов команды», – заявил источник, знакомый с ситуацией вокруг несостоявшегося трансфера Денисова в «Спартак».

    Источник: Известия

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    01.08.2016 06:50
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +87

      Polilux 2 августа 2016, 23:47

      Пшол ВОН !!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11214

      alp 1 августа 2016, 17:02

      а этот все за баблом гоняется )))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +402

      Tri 1 августа 2016, 14:06

      Уж он бы точно отправил спартак в фнл, зря они отказались, за 2.5 млн $ в пердив, круто же)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +862

      Jack24 1 августа 2016, 10:46

      за что там 2.5 платить, так у будет гнить в фнл

      4
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      Рейтинг: +185

      Edward52 1 августа 2016, 10:33

      Денисов заслуживает только оплаты в размере МРОТ

      12
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 1 августа 2016, 10:27

      наши уже ниже получать не хотят...стареют а цену сбавлять не хотят...себе...(

      5
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 1 августа 2016, 10:21

      В Европе больше ляма бы не получал,а в конце сезона под зад коленом с такой самоотдачей,а тут привыкли тупо ценник свой задирать,задолбали уже

      7
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > Sanches 1204 1 августа 2016, 16:16

      его даже за еду в Европе не содержали бы

      0
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      Рейтинг: +7991

      nik55 1 августа 2016, 09:59

      Денисов скоро будет средним игроком-каких много

      3
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > nik55 1 августа 2016, 16:17

      а сейчас он высокого класса игрок?

      0
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      Рейтинг: +2855

      nemolod 1 августа 2016, 09:49

      Если уж вслух пообещал что будет в Динамо в пердиве выступать!,так держи свое слово!

      8
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      Рейтинг: +244

      Grelas 1 августа 2016, 09:42

      Сменил бы уже фамилию на Деньгисов. Если Мудко очередной раз не напи..л, то скоро нас ждет ограничение з/п в РФПЛ. Гарик уже в расстроенных чувствах...)

      4
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