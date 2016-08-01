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    МЛС. Джовинко забил очередной мяч за «Торонто»

    В регулярном чемпионате МЛС прошли очередные матчи. Третья команда Восточной конференции «Торонто» на своем поле принимала «Коламбус». Хозяева без особых проблем оформили крупную победу. Один из мячей на свое имя записал итальянский нападающий Себастьян Джовинко. Теперь на счету футболиста 12 мячей в сезоне.

    МЛС. Регулярный чемпионат
    Филадельфия – Реал Солт-Лейк – 1:2 (1:0)
    Голы: 1:0 – Алберг, 44 (пен.); 1:1 – Плата, 48; 1:2 – Моралес, 54
    Чикаго – Нью-Йорк Ред Буллз – 2:2 (2:1)
    Голы: 0:1 – Польстер, 16 (авт.); 1:1 – Аккам, 35; 2:1 – Польстер, 45+2; 2:2 – Райт-Филлипс, 90
    Торонто – Коламбус – 3:0 (2:0)
    Голы: 1:0 – Эндо, 8; 2:0 – Джовинко, 24; 3:0 – Алтидор, 87
    Орландо – Нью-Инглэнд Революшн – 3:1 (0:1)
    Голы: 0:1 – Камара, 19; 1:1 – Ларин, 46; 2:1 – Молино, 64; 3:1 – Молино, 83
    Хьюстон – Сан-Хосе – 1:0 (1:1)
    Голы: 1:0 – Алекс, 45+2; 1:1 – Вондоловски, 59

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.08.2016 06:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11

      Лисичка Филис 1 августа 2016, 12:36

      Неплохо.

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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 1 августа 2016, 06:50

      Очень хорошо.

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