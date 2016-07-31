Навас: «Ростову» по силам пройти дальше в Лиге чемпионов»

Защитник «Ростова» Сесар Навас после победы над «Оренбургом» в матче первого тура чемпионата России подчеркнул, что теперь его команда способна выиграть у «Андерлехта» в третьем раунде Лиги чемпионов.

– Мне очень понравилась оборона «Оренбурга». Они плотно защищались весь матч и у нас возникли проблемы с реализацией моментов. Хорошо, что Новосельцев все-таки забил гол. Важная победа.

– Что вы ждете от ответного матча с «Андерлехтом»?

– Мы готовы к битве! Ведь теперь у нас отличное настроение. Нам по силам пройти бельгийцев.