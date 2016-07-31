Евдокимов: «В последние десять минут судейство меня удивило»

Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов поделился своими впечатлениями от матча 1-го тура Премьер-лиги против «Ростова» (0:1).

«Ростов» занял второе место в прошлом сезоне и сейчас играет в Лиге чемпионов. Они посильнее. Но я доволен, мы сыграли строго и дисциплинировано. Практически ничего не дали создать с игры. Пропустить мы могли только со стандарта – высокие у них ребята, все наиграно, блокируют жестко, а судья пропускает эти моменты. «Ростов» победил заслуженно. Уверяю, что следующую игру мы проведем сильнее.

Нелепое удаление спутало карты в концовке. Последние 10 минут были удивительными для меня. Почему-то нам дают желтые карточки, а им – нет», – заявил Евдокимов.