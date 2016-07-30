Верратти: «Интерес «Реала» приятен, но я остаюсь в «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти сообщил, что принял решение не переходить в «Реал» и остаться в парижской команде.

«Мне льстит интерес «Реала», но я все же остаюсь в «ПСЖ». Надеюсь на удачное выступление в составе парижан. До тех пор, пока я не устал и нужен клубу, хотелось бы одержать здесь какую-нибудь большую победу.

Хочется задержаться здесь до того времени, как мы сможем завоевать Лигу чемпионов. Это моя нынешняя цель. Желаю победить именно с «ПСЖ», ведь он для меня семья», – сказал Верратти.