Гамейро продолжит карьеру в «Атлетико»

«Атлетико» согласовал с «Севильей» трансфер нападающего Кевина Гамейро. Сегодня 29-летний игрок пройдет в Мадриде медицинское обследование, по результатам которого будет с ним будет заключен четырехлетний контракт.

Финансовая сторона сделки огласке не подлежит, однако ранее СМИ сообщили, что француз обойдется «матрасникам» в 41 миллион евро. Из этой суммы – 32 миллиона за сам переход плюс пять миллионов дополнительных бонусов. Оставшиеся четыре миллиона покроют расходы по аренде форварда «Атлетико» Лусиано Вьетто, который должен официально перейти в андалусийский клуб в ближайшее время.