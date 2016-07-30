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  • Мостовой: «Смолов, Дзюба и Промес – претенденты на роль лучшего бомбардира РФПЛ»

Мостовой: «Смолов, Дзюба и Промес – претенденты на роль лучшего бомбардира РФПЛ»

30 июля 2016, 10:53
8

Бывший лидер сборной России Александр Мостовой назвал своих претендентов на звание лучшего бомбардира в новом сезоне в РФПЛ.

«Ясно, что всем нам интересен чемпионат. Кардинальные изменения произошли в «Зените» и ЦСКА. Это уравняет шансы и даст возможность другим командам – «Краснодару», «Спартаку», «Локомотиву», «Рубину», «Ростову» – бороться за высокие места. По тем раскладам, что мы сейчас видим, в зоне вылета могут оказаться команды, которые в прошлом сезоне вышли в Премьер-Лигу, но судить можно будет только после первых четырех-пяти туров.

Любой рекорд когда-либо бьется, но больше 20 голов в этом чемпионате вряд ли забьют. Впервые за последние годы в роли лучшего бомбардира мы увидели российского нападающего – Федора Смолова. В новом сезоне он останется одним из претендентов на это звание вместе с Дзюбой и Промесом. Кержакову будет тяжело, но он будет забивать. В ЦСКА Траоре свои 10 голов должен заработать.

Я всегда был противником разговоров, что у нас нет молодых футболистов. Они есть, но с ними надо работать, чтобы не теряли голову. Кто выстрелит? Хочется посмотреть, кто будет играть в первых турах прежде, чем называть конкретные имена», – заявил Мостовой.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак ЦСКА Дзюба Артем Смолов Федор Траоре Ласина Промес Квинси
Комментарии (8)
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Диктор
1469865485
Думаю он зря включил Дзюбу в этот список-нет Халка,кто теперь будет попадать в него чтобы мяч отскакивал в ворота.
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REDWHITE_
1469869075
АХА-ХА)))))) Зюпка попала в список))))
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Taps
1469870126
Негры не катят.
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gennadiy
1469878723
Ага, даёш Евро-2 теперь и в России.Мы ещё пока всё это помним.
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спартак спартаков1
1469886788
против бомжатника я
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спартак спартаков1
1469952886
спартак чемпион в этом году...старт с победы 3-0 на арсеналом
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