Мостовой: «Смолов, Дзюба и Промес – претенденты на роль лучшего бомбардира РФПЛ»

Бывший лидер сборной России Александр Мостовой назвал своих претендентов на звание лучшего бомбардира в новом сезоне в РФПЛ.

«Ясно, что всем нам интересен чемпионат. Кардинальные изменения произошли в «Зените» и ЦСКА. Это уравняет шансы и даст возможность другим командам – «Краснодару», «Спартаку», «Локомотиву», «Рубину», «Ростову» – бороться за высокие места. По тем раскладам, что мы сейчас видим, в зоне вылета могут оказаться команды, которые в прошлом сезоне вышли в Премьер-Лигу, но судить можно будет только после первых четырех-пяти туров.

Любой рекорд когда-либо бьется, но больше 20 голов в этом чемпионате вряд ли забьют. Впервые за последние годы в роли лучшего бомбардира мы увидели российского нападающего – Федора Смолова. В новом сезоне он останется одним из претендентов на это звание вместе с Дзюбой и Промесом. Кержакову будет тяжело, но он будет забивать. В ЦСКА Траоре свои 10 голов должен заработать.

Я всегда был противником разговоров, что у нас нет молодых футболистов. Они есть, но с ними надо работать, чтобы не теряли голову. Кто выстрелит? Хочется посмотреть, кто будет играть в первых турах прежде, чем называть конкретные имена», – заявил Мостовой.