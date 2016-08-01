Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» – новый победитель Блог-лиги

Завершился июльский сезон Блог-лиги. И у нас новый победитель! Лучшим блогом июля стал – «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@», который не оставил соперникам и шанса на первое место, набрав более 37 тысячи просмотров.

Самыми популярными материалами этого автора стали – фотоподборка сексуальной девушки новичка «Рубина» и пост про 10 самых глупых вратарских автоголов.

На втором месте оказался блог «Подземка качества» . В его активе – 10 767 просмотров. Самый популярный пост этого автора – тест про новичков РФПЛ.

Третий – «Бескрайний нападающий». Он собрал 10 тысяч просмотров. Самым популярным в этом блоге стал пост, призывающий болеть за ФК «Рубин».Также автор этого блога показал миру свой литературный талант, посвятив Курбану Бердыеву целую оду.

«Бомбардир» поздравляет победителей, которые получают 5000, 3000 и 2000р. соответственно. Чтобы получить свой приз, свяжитесь с нами до 7 августа по адресу blogs@bombardir.ru с пометкой «Блог-лига. Июль».

Новый августовский сезон стартует сегодня! Не забудьте заглянуть в правила Блог-лиги!

Если вы чувствуете в себе потенциал крутого блогера, то заводите свой блог на «Бомбардире». И вот вам подсказка, еще подсказка и еще еще подсказка.