Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» – новый победитель Блог-лиги

1 августа 2016, 19:00

Завершился июльский сезон Блог-лиги. И у нас новый победитель! Лучшим блогом июля стал – «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@», который не оставил соперникам и шанса на первое место, набрав более 37 тысячи просмотров.

Самыми популярными материалами этого автора стали – фотоподборка сексуальной девушки новичка «Рубина» и пост про 10 самых глупых вратарских автоголов.

На втором месте оказался блог «Подземка качества» . В его активе – 10 767 просмотров. Самый популярный пост этого автора – тест про новичков РФПЛ.

Третий – «Бескрайний нападающий». Он собрал 10 тысяч просмотров. Самым популярным в этом блоге стал пост, призывающий болеть за ФК «Рубин».Также автор этого блога показал миру свой литературный талант, посвятив Курбану Бердыеву целую оду.

«Бомбардир» поздравляет победителей, которые получают 5000, 3000 и 2000р. соответственно. Чтобы получить свой приз, свяжитесь с нами до 7 августа по адресу blogs@bombardir.ru с пометкой «Блог-лига. Июль».

Новый августовский сезон стартует сегодня! Не забудьте заглянуть в правила Блог-лиги!

Если вы чувствуете в себе потенциал крутого блогера, то заводите свой блог на «Бомбардире». И вот вам подсказка, еще подсказка и еще еще подсказка.

Источник: Бомбардир.ру
Работа сайта
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
01:30
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
1
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
00:43
1
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
1
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
1
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
00:12
1
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
1
Фото37-летний Алексис Санчес нашел новый клуб
Вчера, 23:43
У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии
Вчера, 23:19
1
ВидеоЛивай Гарсия забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:08
3
Все новости
Все новости
Медведев собирается сыграть в Кубке России в 73 года
01:17
Экс-тренер Португалии и Бельгии Мартинес может возглавить еще одну топ-сборную
01:00
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
00:12
1
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
1
Фото37-летний Алексис Санчес нашел новый клуб
Вчера, 23:43
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
Вчера, 23:23
У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии
Вчера, 23:19
1
ВидеоЛивай Гарсия забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:08
3
Новая информация о 73-летнем Бердыеве в «Локо»
Вчера, 22:58
1
Карпукас переходит в «Зенит»: подробности
Вчера, 22:44
1
ФотоРоналду женился на Джорджине
Вчера, 22:33
«Зенит» намерен перехватить трансферную цель «Спартака»
Вчера, 22:22
1
Фото44-летний Ибрагимович показал идеальный торс во время тренировки
Вчера, 21:52
1
Реакция Бубнова на назначение Слуцкого в сборную России по медиафутболу
Вчера, 21:44
5
В «Монако» приняли решение по Погба
Вчера, 21:41
1
Россия может осенью сыграть со второй сборной мира
Вчера, 21:21
7
Смородская спрогнозировала, как «Локомотив» выступит в сезоне РПЛ-2026/27
Вчера, 20:58
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
Вчера, 20:47
5
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
Вчера, 20:38
7
Бубнов высмеял Слуцкого
Вчера, 20:30
6
Раскрыт следующий клуб Неймара
Вчера, 20:16
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
Вчера, 19:57
15
Ташуев вынес вердикт Батракову
Вчера, 19:42
5
ЦСКА – о словах Генича: «Странное заявление»
Вчера, 19:35
1
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
Вчера, 19:26
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+