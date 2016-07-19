Долгая дорога в дядюнах. Почему «Рубин» – самая интересная команда предстоящего сезона

О главной интриге стартующего чемпионата России.

Сдается мне, «Рубин» приготовил коллегам-журналистам, заколебавшимся писать о любовных отношениях Паши Мамаева с бутылкой шампанского (кого я обманываю, им нисколько не надоело об этом писать), непаханое поле, которое уже в немалой степени интересует общественность.

Непаханое хотя бы потому, что никто из коллег пока не устроил торжественную истерику на приезд того же Лестьенна – а парень меньше года назад отмачивал такой футбол, что у злых языков не было никакого повода шутить про избыток перекиси водорода в его биографии. Казалось, что за такими бегунками должна навострить лыжи вся Европа, а Марк Вильмотс (был такой тренер) вот-вот обязан пригласить бельчонка в сборную Бельгии, кабы про Дриса Мертенса не ходили слухи, что он умеет хорошо играть.

И вот Лестьенн – в «Рубине». И по этому поводу – почти тишина, слегка разбавляемая словосочетаниями «новый инвестор – спешат освоить монету». Ну и пусть бы осваивали, как будто у нас весь футбол с головой на плечах, как будто вся лига живет на деньги супермаркета «Магнит». Так может и веселее будет, если хоть кто-то покупает Лестьенна? Это никак не первобытнее, чем быть новичком премьер-лиги и укрепляться вратарем Герусом, которого умной пиар-службе стоило бы презентовать с повышенной самоиронией: «свежая кровь борозды не портит»…

Новый «Рубин» растет острыми углами и в этом процессе противоречив – это и есть главная причина, почему мы, интеллектуальная саранча, пока не набрасываемся на тему как следует. Это – а даже не то, что команда еще не начала играть.

Новый «Рубин» неоднозначен и непонятен, как улика на пятой странице детектива.

С одной стороны – вот ведь штука, бывали у нас разные тренеры: и гордые, и расточительные, и прагматичные, и дипломатичные, да каких только не привозили, если даже Гуллит заезжал… А так, чтобы все эти качества сразу одним винегретом – похоже, Хавьеру Грасии предстоит стать пионером этого архетипа, если его не угораздит разделить участь Виктора Муньоса, который в свое время успел побывать главным тренером «Терека» на протяжении нуля матчей.

От Грасии, правда, хочется ждать другого рекорда: интересно все-таки, до какого тура он сумеет продержаться, не сматерившись на легионерский лимит? Ведь наверняка моссаковские михаилы будут спрашивать об этом после каждого матча – а ну как парень не выдержит да и процитирует что-нибудь из позднего «Ляписа Трубецкого»? И получится как в том анекдоте про ковбоя, который сначала заказал бананы и соль, а потом выкинул их в окно с темпераментным замечанием «Ковбои соленые бананы не едят!».

А ведь уже почти выкинул – и это вторая сторона происходящих событий. Среди тех 11-и футболистов, которые не поехали с новым тренером на сбор, есть разные персонажи, но все же список отстраненных, прямо скажем, не пробивает на слезу.

Мы же сами говорим о тепличных условиях лимита, в которых условный россиянин (назовем его Дядюн) может купить спальный район Казани, даруя нам по одному голу за восемнадцать сезонов – так неужто плохо, что несколько таких игроков поиграют в Набережных Челнах?

У молодых, недостойных опалы, будет возможность рвать и метать на поле, ну а Дядюн с Динияром Б. улучат время, чтобы почитать книжки про самих себя (например, у Андрея Платонова: «Люди, привыкшие идти тихим шагом позади трудящейся лошади»).

Если Володимир норовит обидеться на великого писателя, то Володимиру было бы полезно вспомнить день, когда он в последний раз делал дубль – было это между хрущевской оттепелью и гоголевской «Шинелью». Ваш покорный автор был на стадионе и своими глазами видел, как влетели два гола в ворота университетской сборной Канады.

Похоже, это и правда проигранная конкуренция. Другое дело, что никому не позволено за глаза топить десяток парней, отправляя их закалять сухожилия на искусственную траву – если, конечно, все так, как нам рассказывает новостной отдел. Ребятам надо заказать цивильную бесплатную маршрутку и вежливо развезти по арендам.

А отыграет ли дюжина испанцев блистательнее, чем отыграла бы отстраненная дюжина – это одна из главных интриг начала сезона. В зависимости от того, какой из двух сценариев – «добро пожаловать» или «посторонним вход воспрещен» – будет реализован, можете делать ставки на увольнение Грасии еще до Нового года, если где-то такое принимают.

А пока есть предложение отправить в «Малагу» ответную делегацию татар под руководством, например, Рината Билялетдинова. Что уж у них там, своих дядюнов что ли нет, чтобы подвинуться?