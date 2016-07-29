«Рубин»: «Сонг достался нашему клубу бесплатно»

Генеральный директор «Рубина» Ильгиз Фахриев сообщил, что полузащитник «Барселоны» Александр Сонг перешел в казанский клуб на правах свободного агента.

«У Сонга свободный трансфер, он переходит в «Рубин» как свободный агент. Это статусный новичок, который поиграл в «Барселоне» и в «Арсенале» под руководством Арсена Венгера – это уровень.

В «Барсе» высокая конкуренция и не у многих звезд получается там заиграть. Из общения с Алексом я понял, что он очень европеизированный парень, делает все осознанно и не поддается влиянию агентов», – заявил Фахриев.