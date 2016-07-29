Мак: «Зенит» амбициознее «Андерлехта», а российская лига сильнее бельгийской»

Полузащитник «Зенита» Роберт Мак рассказал, почему отверг новое предложение «Андерлехта» и выбрал петербургский клуб.

«Бельгийцы были настойчивы, и их предложение мне нравилось. «Андерлехт» – отличный клуб, но все же я решил, что «Зенит» более амбициозен, я чувствовал, что могу ему помочь. Кроме того, наш семейный совет решил, что в России нам будет лучше. Да и российская лига несколько сильнее, чем бельгийская. Собственно, вот факторы, сыгравшие ключевую роль.

Я еще нахожусь в стадии решения вопроса с рабочей визой, поэтому, собственно, с «Локомотивом» и не сыграю. Слетаю ненадолго домой, улажу все эти дела, тогда и можно полноценно заняться подготовкой к матчам. Понятно, что просто так место в составе мне никто не отдаст, такого вообще нигде на свете не бывает. Поэтому буду стараться что есть силы убедить тренера, что именно я ему нужен», – сказал Мак.