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  • Мак: «Зенит» амбициознее «Андерлехта», а российская лига сильнее бельгийской»

Мак: «Зенит» амбициознее «Андерлехта», а российская лига сильнее бельгийской»

29 июля 2016, 12:10
10

Полузащитник «Зенита» Роберт Мак рассказал, почему отверг новое предложение «Андерлехта» и выбрал петербургский клуб.

«Бельгийцы были настойчивы, и их предложение мне нравилось. «Андерлехт» – отличный клуб, но все же я решил, что «Зенит» более амбициозен, я чувствовал, что могу ему помочь. Кроме того, наш семейный совет решил, что в России нам будет лучше. Да и российская лига несколько сильнее, чем бельгийская. Собственно, вот факторы, сыгравшие ключевую роль.

Я еще нахожусь в стадии решения вопроса с рабочей визой, поэтому, собственно, с «Локомотивом» и не сыграю. Слетаю ненадолго домой, улажу все эти дела, тогда и можно полноценно заняться подготовкой к матчам. Понятно, что просто так место в составе мне никто не отдаст, такого вообще нигде на свете не бывает. Поэтому буду стараться что есть силы убедить тренера, что именно я ему нужен», – сказал Мак.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Андерлехт Мак Роберт
Комментарии (10)
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Grelas
1469783607
«...а российская лига сильнее бельгийской» Это верно, но вот что-то наша сборная слабее бельгийской...
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geragera
1469784435
кто бы сомнивался
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VGreen
1469785426
такие причины для ключевой роли они начинают придумывать себе, когда соглашаются на большие бабки:)
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REDWHITE_
1469788950
зенька - это средненький проект) мак еще просто не знает)
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deinego77@yandex.ru
1469797661
Вот чешет! Бабло ты приехал заработать!!! Амбиции закончились после победы над глазго в 2008!
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