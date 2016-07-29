Лодыгин: «Игроки «Зенита» не дураки, чтобы легкомысленно отнестись к ЛЕ и вылететь»

Вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин заявил, что клуб считают одним из фаворитов Лиги Европы и команда намерена отнестись к турниру со всей серьезностью.

«Само собой, Лига Европы – не второсортный турнир. Мы это поняли и в прошлом сезоне, когда играли с той же «Севильей». Или раньше – с «Торино». Эти матчи были настолько классными! Я даже не ощущал, что это Лига Европы. Надеюсь, в этом сезоне тоже достанутся достойные соперники. Настрой у нас будет соответствующий.

Мы не дураки, чтобы легкомысленно отнестись к этим встречам и вылететь. Наоборот, нас считают одними из фаворитов, и мы должны оправдать доверие болельщиков», – заявил Лодыгин.