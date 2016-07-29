Аленичев: «Промес не может каждую игру забивать и выручать «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев оценил игру полузащитника Квинси Промеса в матче третьего отборочного раунда Лиги Европы против АЕКа (1:1).

— В первом тайме вы несколько раз подзывали к себе Промеса. О чем вы говорили?

— О тактических нюансах. Квинси приучил нас к тому, что регулярно забивает. Он продемонстрировал это и на сборах. Сегодня у него был шанс отличиться; к сожалению, свой голевой момент Промес не реализовал. Но Квинси не может каждую игру забивать, выручать нас. В команде есть и другие хорошие исполнители, которые должны в трудные моменты приходить своим партнерам на помощь.

— Вы довольны самоотдачей Промеса?

— Да. В плане самоотдачи у меня нет претензий ни к кому из ребят, учитывая такие тяжелые погодные условия. Игроки выполнили большой объем работы. Да, ошибки были. Но футболисты выложились полностью, как я их и просил.