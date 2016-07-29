Бышовец: «Российский футбол в кризисе»

Бывший наставник сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал выступление национальной команды на чемпионате Европы-2016.

– Что происходит с российским футболом?

– Судя по сборной, мы в кризисе. Именно она определяет уровень и состояние футбола, а не клубы, как считают многие. Сборная – это лицо страны. Неслучайно после Евро мы увидели такую мощную реакцию общества. Петиция за роспуск сборной! Понимаю, это эмоции, но почему глава РФС говорит: «Одних игроков уберем, других привлечем», хотя это прерогатива тренера? Посыл для следующего главного тренера такой – нельзя строить команду на руинах. В фундаменте нужно иметь что-то основательное. Мы можем купить в магазинах кафель, кирпич и все, что угодно, но возводить здание должен профессионал, строитель, причем творческий человек, то есть – зодчий.

– А каким зданием была наша сборная на Евро?

– Оно, как в Библии, было построено на песке, без фундамента. Наши игроки уступили в физической готовности, выборе стратегии и тактики, технической подготовке, и, главное, в психологии, что особенно всех возмутило. На контрасте с нами – команды, не имеющие технических преимуществ: Исландия, Албания, Венгрия, которые считались аутсайдерами, но показали боевой дух.

– Такое впечатление, что в отборочном турнире играла одна команда, а на Евро – другая. Почему мы уступили по всем показателям?

– Надо понимать разницу между поверхностными людьми и талантливыми. Последних нужно оберегать и защищать. В футболе много непрофессионализма, болельщики чуть ли не определяют состав, руководители влияют на многие процессы. Предложили натурализовать Нойштедтера, выпустили на поле без подготовки, наигровки. Это же троянский конь! Его ставят в обойму, значит, кого-то из нее вынимают, а это как бомба замедленного действия.

– Но Алан Дзагоев и Игорь Денисов получили травмы.

– Были внутренние резервы, играли же раньше и без Нойштедтера. Я о том, насколько один игрок может повлиять на ауру и отношения в команде. Павел Мамаев и Роман Широков, с их-то характерами, это даже не два недовольных футболиста, а два в квадрате. Отсюда и проблемы в управлении командой.