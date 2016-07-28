Зобнин: «Реализуй я шансы против АЕКа – тогда, может, и был бы лучшим игроком матча»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился впечатлениями от первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, в котором красно-белые в гостях сыграли вничью с кипрским АЕКом (1:1).

«Не считаю, что я был лучшим. Прежде всего нужно обращать внимание на командную игру. Мы создавали моменты и должны были побеждать, но я не забил их. Вот реализуй я шансы – тогда, может, и был бы лучшим игроком матча. Да, тяжело в такую погоду. Но счет 1:1 не самый плохой. Ведь мы будем играть дома, первым номером, создадим еще больше шансов.

Что мешало оказывать большее давление на АЕК? Опять же – погодные условия, плюс, то, что мы играли первый матч в сезоне. АЕК – команда уровня РФПЛ? Думаю, что примерно середняк турнира», – сказал Зобнин.