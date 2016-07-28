Аленичев: «Это не тот «Спартак», который я хочу видеть»

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев после первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против кипрского АЕКа (1:1) оценил уровень московского клуба.

– Сейчас много рассуждений про «уровень». Получается, что удовлетворение от ничьи с АЕКом – это и есть нынешний уровень «Спартака»?

– Нет, я сказал, что это не тот «Спартак», который я хочу видеть. Но есть объективные причины, которые нам мешают. Будет еще ответный матч, где команда будет действовать иначе, и мы обязаны будем побеждать.