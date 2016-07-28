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Аленичев: «Это не тот «Спартак», который я хочу видеть»

28 июля 2016, 21:28
13

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев после первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против кипрского АЕКа (1:1) оценил уровень московского клуба.

– Сейчас много рассуждений про «уровень». Получается, что удовлетворение от ничьи с АЕКом – это и есть нынешний уровень «Спартака»?

– Нет, я сказал, что это не тот «Спартак», который я хочу видеть. Но есть объективные причины, которые нам мешают. Будет еще ответный матч, где команда будет действовать иначе, и мы обязаны будем побеждать.

Источник: Чемпионат.ком
Лига Европы АЕК Спартак Аленичев Дмитрий
Комментарии (13)
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88serega88
1469730857
и не увидишь!))) то же самое что было лет 15
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mahan
1469731096
Дмитрий, мы уже от тебя второй год не видим никакой тактики. В чем дело? Ещенко по сравнению с Паршивлюком полный ноль. Пора бы покупать сильных игроков. А то как бы в этом сезоне в фнл не пойти. И все таки Спартаку нужен сильный тренер типа Моуринью. Хотя Федун на это не пойдет, зажмет бабло.
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egrrr
1469731960
Только один шанс увидеть другой Спартак- это сходить на балет "Спартак"
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ilichkadr
1469733336
Эх Дима, Дима .....из ленивых и бестолковых захотел сделать Спартак?
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апоголлл
1469734843
все хотят видеть спартак романцева.взвод вв с калашами сзади ворот-тогда может и начнут играть.а если серьезно-может и начнут играть нормально.время покажет.
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Warrior God
1469735297
Комбаров никакой,пора продавать это полено.
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subbotaspartak
1469759965
Эта команда так достала, что забываешь голы Шмарова Реалу. С такими не забитыми мячами примусу с луишем не стать спартачами. Походу весь сезон придётся плеваться, В кого попаду (бомжи или кони) прошу не обижаться.
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maxon1256
1469773362
позорище
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Граф 2
1469773512
Чудны твои дела, Господь!
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Врач Зенита
1469777748
Как врач, заявляю, что Спартак легко может прибавить и обыграть киприотов. Я больше боюсь за мой средненький Зенит. Боюсь им не хватит сил с короткой скамейкой не только в Европе, но и в РФЛ. Даже 5-е место будет удачей.
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