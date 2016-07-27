Петреску: «Верю, что «Кубань» будет еще прибавлять»

Наставник «Кубани» Дан Петреску прокомментировал результат поединка четвертого тура ФНЛ с «Тосно» (1:1). По словам румынского наставника, желто-зеленых на протяжении игры преследовало невезение. Также специалист выразил надежду, что краснодарцы смогут прибавить по ходу сезона. Напомним, что «Кубань» после четырех встреч имеет в своем активе всего три очка и располагается на 14-й строчке в таблице.

– Мы должны были побеждать – такое невезение было. У наших соперников нет никаких шансов в отношении моментов – мы их создаем гораздо больше, но не можем реализовать. Так получается. Но команда играет лучше. То, что касается пенальти – нашего игрока держали за футболку, но судья не дал одиннадцатиметровый. Мы говорим об удаче, ее нет. Мы ставим задачей возвращение в Премьер-лигу, и команда у нас неплохая.

– С чем связано то, что команда заметно прибавляет во вторых таймах?

– Очень сложно сказать, каждая игра непростая. Во втором тайме появляется больше пространства, моментов, но свежести иногда не хватает. Но я верю в эту команду.

– Замены, которые вы произвели, были запланированы или продиктованы ситуацией?

– Не было результата, поэтому и сделал такие замены.

– Продолжается ротация в опорной зоне. Определились ли вы уже?

– Когда Маляров начинал в старте, он играл хуже, на замене он полезней. Но мы должны были делать замены. Любая замена должна была усилить нашу игру. Я верю, что все равно мы будем еще прибавлять.