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    Бердыев: «Перенос матча с «Оренбургом» поможет подготовиться к Лиге чемпионов»

    Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев поделился своим мнением о переносе выездного матча 1-го тура Премьер-лиги против «Оренбурга» в Ростов-на-Дону.

    «Поможет ли это подготовиться к Лиге чемпионов? Да, все-таки теперь нам не надо никуда лететь, а поле будет натуральным, а не искусственным. Мы рады, что нам пошли навстречу», – заявил Бердыев.

    Напомним, «Ростов» сыграет с «Оренбургом» 30 июля, а 3 августа проведет ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против «Андерлехта» в Бельгии.

    Источник: ФК «Ростов»

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    27.07.2016 01:31
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +4834

      neveldomha 28 июля 2016, 09:35

      А какое отношение Оренбург имеет к лиге чемпионов Ростова? Проблемы индейцев шерифа не интересуют.

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