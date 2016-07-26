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  • Осинов: «Ростов» выйдет победителем из пары с «Андерлехтом»

Осинов: «Ростов» выйдет победителем из пары с «Андерлехтом»

26 июля 2016, 18:59
4

Бывший капитан «Ростова» Михаил Осинов уверен в итоговом успехе желто-синих в противостоянии с «Андерлехтом» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Напомним, сегодня в Ростове-на-Дону состоится первая встреча российского и бельгийского коллективов за право принять участие в групповом раунде самого престижного клубного европейского турнира. Начало матча – в 21.30 по московскому времени.

«Надеюсь, «Ростов» победит. Думаю, счет в первом матче будет 2:0. В Бельгии же сыграют 1:1. У «Ростова» заявлено всего 18 человек? На поле выходят не 20 и не 30 игроков, а всего 11. Канга и Могилевец – не потери, им есть замены. Вот если бы ушли Нобоа или кто-нибудь из обороны – Баштуш, Сесар Навас, – то были бы большие проблемы. Главная сила «Ростова» сейчас – дисциплина и умение выполнять указания главного тренера. Желто-синие доказали в течение сезона, что с ними надо считаться.

И «Андерлехт», и «Ростов» не являются командами уровня «Зенита» и ЦСКА – у них финансирование в шесть раз больше. Это дополнительный стимул. Бердыев? На протяжении всего сезона говорили, что он уйдет, но тренер остался. Не думаю, что он способен бросить команду после того, как довел ее до квалификации Лиги чемпионов и занял второе место в чемпионате России. Теперь он обязан с ними пройти все отборочные матчи, и, дай бог, попасть в основной турнир. Тем более, у него есть в опыт в этом соревновании. Мы видели, как он обыгрывал такие клубы, как «Барселона». Думаю, все будет хорошо. «Ростов» выйдет из этой пары победителем», – сказал Осинов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Ростов Андерлехт Осинов Михаил
Комментарии (4)
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SpazMatikus
1469552352
сегодня я тоже буду держать кулаки за Ростов...удачи пацанам..Бекиич респект
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ALeX-161-rus
1469554238
Вообще было бы круто, если наши пройдут Андерлехт и попадут потом в лигу Европы.. Цска занимает 3 место в группе и туда же. Краснодар,Зенит,Спартак проходят группу. И тогда 5 команд весной! Сколько очков в копилку пошло бы!!
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o33uk
1469561114
Сельмашу удачи! Все за вас болеть будем! 500 руб. на Ростов))))))))))
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Aztec58
1469634462
Ну-ну.
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