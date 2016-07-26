«Манчестер Сити» намерен приобрести Сане и Жезуса

«Манчестер Сити» намерен подписать двух перспективных футболистов. Речь идет о форварде «Шальке» Лерое Сане и нападающем «Палмейраса» Габриэле Жезусе.

По информации СМИ, за 20-летнего немца «горожане» заплатят 42 миллиона евро, а приобретение 19-летнего бразильца обойдется им в 32 миллиона.

В минувшем розыгрыше Бундеслиги Сане принял участие в 33 матчах, отметившись восемью голами и шестью результативными передачами. На счету Жезуса в текущем чемпионате Бразилии 10 забитых мячей в 14 поединках.