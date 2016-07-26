В «Арсенале» опровергли информацию о конфликте Павлова с руководством клуба

Пресс-атташе «Арсенала» Евгений Овсянников опроверг слухи, что у главного тренера Сергея Павлова имеются противоречия с руководством тульского клуба. Сегодня в СМИ появилась информация, что у 60-летнего специалиста назрел конфликт с боссами «канониров», а также недопонимание с игроками команды. Напомним, в новом сезоне красно-желтые будут выступать в РФПЛ.

«Ничего не слышал об этом. У нас сегодня традиционная встреча команды с болельщиками, и мы на позитивной волне. Информация о конфликте Сергея Павлова с руководством – это какая-то утка, которая прилетела из неведомых краев», – сказал Овсянников.