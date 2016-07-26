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    Грасия: «Рубин» должен занимать только первое место»

    Главный тренер «Рубина» Хави Грасия был официально представлен клубом в качестве нового тренера команды накануне старта нового сезона.

    «Это невероятное чувство. Приятно после долгих сборов приехать сюда ночью, а уже на следующий день насладиться общением с болельщиками. Можно говорить много. Мы будем много работать, чтобы порадовать болельщиков. С такой поддержкой мы должны занимать только первое место. Тут не поймут даже второе.

    Как удалось заманить в Казань Алекса Сонга? Все игроки, которые присоединились к команде сейчас, приехали в Казань, потому что верят в проект, который строится здесь. Они пришли в хороший клуб.

    Новая форма Она мне очень нравится. И цвета, и дизайн. Но самое главное – то, что внутри», – заявил Грасия.

    Источник: «Советский спорт»

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    26.07.2016 06:31
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +210

      castromen 26 июля 2016, 15:28

      А вдруг?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +120

      Kosmotoga 26 июля 2016, 11:24

      рубин никогда не будет первым

      -2
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