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    Прудников: «Оренбург» более стабилен, чем «Зенит»

    Нападающий «Оренбурга» Александр Прудников заявил, что стабильность состава является важным преимуществом оренбургской команды перед топ-клубами РФПЛ.

    «Сейчас все видели, что футбол вообще в мире прогрессирует. Нет проходных матчей ни для кого. Я думаю, что по зубам все. Например, «Зенит» ослаблен – ушел Халк. Здесь команда более стабильная. Пришло не так много людей, а костяк остался. Будет проще, чем там, где новый тренер, новые игроки, новые схемы», – цитирует Прудникова «Вести Рама».

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.07.2016 23:12
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +93

      barbardir 26 июля 2016, 13:41

      Прудников тоже стабилен - с каждым годом пытается делать так, чтобы в рпл не было клуба, в котором бы он не играл

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 26 июля 2016, 13:29

      передернули журналюги или слон тупит

      0
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      Рейтинг: +272

      Inks 26 июля 2016, 10:11

      К чему он это вообще сказал))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 26 июля 2016, 06:34

      нашел с чем сравнивать

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 26 июля 2016, 01:13

      Прудников ,с головой всё в порядке. Может провериться. МРТ, КТ и т. д.

      3
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      Рейтинг: +6301

      порт 25 июля 2016, 23:27

      А слоны умеют говорить?

      0
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      Рейтинг: +248

      KingRey21 25 июля 2016, 23:17

      ну-ну,посмотрим

      0
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