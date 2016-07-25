Газзаев: «Прежде чем назначать тренера сборной, надо выбрать президента РФС»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев выразил мнение, что назначение нового наставника сборной России следует отложить до выборов президента РФС, которые пройдут в сентябре.

«Я считаю, прежде чем назначать тренера национальной сборной, надо назначить и выбрать руководителя и президента РФС. Полномочия президента РФС заканчиваются, его всего лишь на год избрали. Если сейчас назначат тренера, того же Черчесова, о котором говорят, то когда придет новый президент, получится такая же ситуация, как с Капелло», – сказал Газзаев.