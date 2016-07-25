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  • Газзаев: «Прежде чем назначать тренера сборной, надо выбрать президента РФС»

Газзаев: «Прежде чем назначать тренера сборной, надо выбрать президента РФС»

25 июля 2016, 20:11
6

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев выразил мнение, что назначение нового наставника сборной России следует отложить до выборов президента РФС, которые пройдут в сентябре.

«Я считаю, прежде чем назначать тренера национальной сборной, надо назначить и выбрать руководителя и президента РФС. Полномочия президента РФС заканчиваются, его всего лишь на год избрали. Если сейчас назначат тренера, того же Черчесова, о котором говорят, то когда придет новый президент, получится такая же ситуация, как с Капелло», – сказал Газзаев.

Источник: ТАСС
Россия Россия Газзаев Валерий
Комментарии (6)
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World_football
1469466745
Да,это тоже правильно
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yurdin
1469468468
Газзаев прав.Однако,из возможных кандидатов вырисовывается только он.Толстого не позовут.А такого практика и теоретика футбола в одном флаконе у нас ещё поискать.Так что,видимо,Пёс,тьфу,Валерий Газзаев.
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Дмитрий Александрович
1469468963
Правильная мысль
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koli4ka
1469470161
гыоргыч,как это не печально,но сегодня праф....
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JUVENTINO-666
1469473964
Так определись Валера. Депутат или
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Fju-2
1469481665
А объединённый чемпионат когда? До выборов президента или после?
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