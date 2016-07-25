Булыкин против возвращения Аршавина в сборную

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин поразмышлял на тему возможного возвращения в национальную команду Андрея Аршавина.

«Учитывая возраст Андрея Аршавина и то, что у сборной России сейчас другие задачи, возвращать футболиста в сборную не стоит. То, что Андрей может передать свое мастерство молодым футболистам и принести пользу в структуре клуба – это факт. Здесь нужно подумать об этих вариантах, а не о возвращении в сборную.

Маловероятно, что новый главный тренер национальной команды будет рассматривать кандидатуру Аршавина. Думаю, в сборной будет много молодых футболистов, потому что стоит план – готовиться к 2018 году, а на чемпионате мира играть с обилием опытных игроков будет тяжело», – рассказал Булыкин.