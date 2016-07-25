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Булыкин против возвращения Аршавина в сборную

25 июля 2016, 15:16
8

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин поразмышлял на тему возможного возвращения в национальную команду Андрея Аршавина.

«Учитывая возраст Андрея Аршавина и то, что у сборной России сейчас другие задачи, возвращать футболиста в сборную не стоит. То, что Андрей может передать свое мастерство молодым футболистам и принести пользу в структуре клуба – это факт. Здесь нужно подумать об этих вариантах, а не о возвращении в сборную.

Маловероятно, что новый главный тренер национальной команды будет рассматривать кандидатуру Аршавина. Думаю, в сборной будет много молодых футболистов, потому что стоит план – готовиться к 2018 году, а на чемпионате мира играть с обилием опытных игроков будет тяжело», – рассказал Булыкин.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат Европы Россия. Премьер-лига Россия Россия Аршавин Андрей Булыкин Дмитрий
Комментарии (8)
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Vasilii1958
1469449408
Придет если иуда симак всех пенсионеров созьмет кержакова аршавина и других а мутко сразу к психиатору вести надо
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Zeff
1469452216
Не тебе решать!
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de bruyne
1469453213
Это не случайно который в Голландие играет алкаш?
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subbotaspartak
1469453970
Да были люди в наше время... А сейчас чешу я темя, Только полный идиот Аршавина назад вернёт. Но мне кричат: Серёга, что ты!!! Руководят то - идиоты...
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порт
1469455001
А я против того, что бы спрашивали у Булыкина кого брать в сборную, а кого нет.
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marshal9
1469462777
шаву в сборную
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Aztec58
1469480234
Заголовок не соответствует содержанию инфы.
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seawave
1469520072
Если я правильно понимаю булыкина, то играть на чемпионате мира с обилием неопытных игроков будет куда легче, так?
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