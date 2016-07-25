Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Булыкин против возвращения Аршавина в сборную

    Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин поразмышлял на тему возможного возвращения в национальную команду Андрея Аршавина.

    «Учитывая возраст Андрея Аршавина и то, что у сборной России сейчас другие задачи, возвращать футболиста в сборную не стоит. То, что Андрей может передать свое мастерство молодым футболистам и принести пользу в структуре клуба – это факт. Здесь нужно подумать об этих вариантах, а не о возвращении в сборную.

    Маловероятно, что новый главный тренер национальной команды будет рассматривать кандидатуру Аршавина. Думаю, в сборной будет много молодых футболистов, потому что стоит план – готовиться к 2018 году, а на чемпионате мира играть с обилием опытных игроков будет тяжело», – рассказал Булыкин.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.07.2016 15:16
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24

      seawave 26 июля 2016, 11:01

      Если я правильно понимаю булыкина, то играть на чемпионате мира с обилием неопытных игроков будет куда легче, так?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 25 июля 2016, 23:57

      Заголовок не соответствует содержанию инфы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +124

      marshal9 25 июля 2016, 19:06

      шаву в сборную

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6301

      порт 25 июля 2016, 16:56

      А я против того, что бы спрашивали у Булыкина кого брать в сборную, а кого нет.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 25 июля 2016, 16:39

      Да были люди в наше время...
      А сейчас чешу я темя,
      Только полный идиот
      Аршавина назад вернёт.
      Но мне кричат: Серёга, что ты!!!
      Руководят то - идиоты...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 25 июля 2016, 16:26

      Это не случайно который в Голландие играет алкаш?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 25 июля 2016, 16:10

      Не тебе решать!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -39

      Vasilii1958 25 июля 2016, 15:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Придет если иуда симак всех пенсионеров созьмет кержакова аршавина и других а мутко сразу к психиатору вести надо

      -5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11