Самбрано: «Нужно отметить уровень российских клубов»

Новичок «Рубина» Карлос Самбрано рассказал о том, почему он выбрал клуб из Казани. По словам футболиста, на переходе настаивал наставник команды Хави Грасия.

«Я выбрал «Рубин», потому что до приезда в Казань долго разговаривал с Хави Грасией. Он мне много рассказал о проекте, который здесь создается. О том, что проект многообещающий, здесь много молодых футболистов, и мы все вместе надеемся достичь самых высоких вершин.



Мы очень здорово провели сборы. Замечательный коллектив, замечательная атмосфера, обстановка. С каждой тренировкой мы получали все больше удовольствия от совместной работы, общения. С нетерпением ждeм продолжения тренировок и начала сезона.



Не сказать, что пристально следил за чемпионатом России, но знаком с командами, которые выступали в еврокубках. Это «Рубин», «Зенит», московские клубы. Нужно отметить уровень российских клубов, они регулярно и достойно выступают в еврокубках и показывают в них хороший футбол. Надеюсь, еврокубки не станут чем-то недостижимым и для нас уже в ближайшее время», – сказал он.