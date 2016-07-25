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Самбрано: «Нужно отметить уровень российских клубов»

25 июля 2016, 10:37
1

Новичок «Рубина» Карлос Самбрано рассказал о том, почему он выбрал клуб из Казани. По словам футболиста, на переходе настаивал наставник команды Хави Грасия.

«Я выбрал «Рубин», потому что до приезда в Казань долго разговаривал с Хави Грасией. Он мне много рассказал о проекте, который здесь создается. О том, что проект многообещающий, здесь много молодых футболистов, и мы все вместе надеемся достичь самых высоких вершин.

Мы очень здорово провели сборы. Замечательный коллектив, замечательная атмосфера, обстановка. С каждой тренировкой мы получали все больше удовольствия от совместной работы, общения. С нетерпением ждeм продолжения тренировок и начала сезона.

Не сказать, что пристально следил за чемпионатом России, но знаком с командами, которые выступали в еврокубках. Это «Рубин», «Зенит», московские клубы. Нужно отметить уровень российских клубов, они регулярно и достойно выступают в еврокубках и показывают в них хороший футбол. Надеюсь, еврокубки не станут чем-то недостижимым и для нас уже в ближайшее время», – сказал он.

Источник: ФК «Рубин»
Россия. Премьер-лига Рубин Самбрано Карлос
Комментарии (1)
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pro-vad
1469449671
Для всех кто о лимите постоянно напоминает, Мутко сказал что в сентябре-октябре будет рассмотрение многих вопросов в РФПЛ, в том числе смена соотношение игроков на поле. Так что возможно кто то уже знает исход изменений!
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