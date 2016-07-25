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    Канунников: «Перед «Рубином» поставлена максимальная задача»

    Нападающий «Рубина» Максим Канунников рассказал о целях казанской команды на предстоящий сезон.

    «У нас очень большие изменения. Я надеюсь, этот год будет особенным. Новые игроки и новый тренерский штаб внесут положительные изменения в нашу команду. Болельщики клуба, наверное, заждались тот «Рубин», который побеждал и шел на лидирующих позициях.

    Надеюсь, в этом году мы сможем вернуть тот прежний статус. У нас собрался боевой коллектив и пришел новый тренер. Я считаю, что перед нами будет поставлена максимальная задача. Конечно, мы будем двигаться от игры к игре. Попасть в основу теперь будет очень тяжело. Но это круто. Я считаю, что каждый из новичков может ввести в игру команды что-то новое. У тренера будет хороший выбор игроков и будет из кого выбирать. Я только за конкуренцию. Сам будешь расти и прогрессировать», – сказал Канунников.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    25.07.2016 01:38
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