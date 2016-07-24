Моуринью: «МЮ» находится в наихудшем положении среди всех команд АПЛ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью пожаловался на неудобный график предстоящего сезона для своей команды.

«Я хочу стать чемпионом. Занять по итогам сезона место в четверке сильнейших? Нет, моя цель – стать победителем АПЛ в первом же сезоне.

Нам придется ротировать состав, ведь Премьер-лига не собирается делать нам никаких одолжений. Мы будем выступать в Лиге Европы, матчи которой проходят в четверг. Вы думаете, что затем нам будут ставить матчи национального чемпионата на понедельник? Уверен, что мы будем играть в воскресенье и, вероятно, в 12 часов дня. Это самый худший вариант для команды из АПЛ. Проще быть командой из Лиги чемпионов.

Гораздо легче, когда ты вообще не выступаешь в еврокубках, как, например, «Челси» в этом сезоне. Целая неделя для отдыха и работы – это мечта для тренера, который хочет улучшить свою команду. Мы же находимся в самом худшем положении», – сказал Моуринью.