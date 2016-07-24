Петреску: «К российскому футболу у меня особенное отношение»

Главный тренер «Кубани» Дан Петреску признался, что хорошо чувствует себя в России, а также отметил, что намерен выйти с краснодарской командой в РФПЛ.

«После «Динамо» я поработал и в Катаре, и в Китае, но лучше всего ощущаю себя именно в России. Как в работе, так и в общении с людьми. Да даже к российскому футболу у меня особенное отношение.

Главная задача – выйти в РФПЛ. Но по тому, как мы начали, сложно предположить, что будет дальше. Нужно как можно быстрее выкарабкаться, добиться побед. Тогда морально будет полегче», – сказал Петреску.