Радимов: «Широков входит в число 20 лучших футболистов за всю историю России»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал решение полузащитника ЦСКА Романа Широкова завершить футбольную карьеру.

«Могу сказать о Романе только хорошее. Мы с ним довольно часто общаемся, для меня он очень положительный и отличный друг. Что касается футбольных качеств, то тут даже нечего говорить, его титулы говорят сами за себя, он признавался лучшим футболистом страны.

Схож ли по уровню игры Широков с Андреем Аршавиным? Если быть честным, то Аршавин – это уникум нашего футбола, лучший игрок в российской истории. Но и Широкова в символическую сборную я бы включил, в число двадцати лучших футболистов он точно входит. Всегда рад его видеть в «Зените-2», дорога для него туда открыта», – отметил Радимов.