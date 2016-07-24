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  • Радимов: «Широков входит в число 20 лучших футболистов за всю историю России»

Радимов: «Широков входит в число 20 лучших футболистов за всю историю России»

24 июля 2016, 12:08
12

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал решение полузащитника ЦСКА Романа Широкова завершить футбольную карьеру.

«Могу сказать о Романе только хорошее. Мы с ним довольно часто общаемся, для меня он очень положительный и отличный друг. Что касается футбольных качеств, то тут даже нечего говорить, его титулы говорят сами за себя, он признавался лучшим футболистом страны.

Схож ли по уровню игры Широков с Андреем Аршавиным? Если быть честным, то Аршавин – это уникум нашего футбола, лучший игрок в российской истории. Но и Широкова в символическую сборную я бы включил, в число двадцати лучших футболистов он точно входит. Всегда рад его видеть в «Зените-2», дорога для него туда открыта», – отметил Радимов.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит-2 Зенит ЦСКА Широков Роман Радимов Владислав
Комментарии (12)
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nik55
1469351825
20 футболистов зенита--тогда да
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Grelas
1469351949
Он хороший футболист, но не лучший это точно. Ни о какой топ-20 тут говорить не приходится, обычный добротный футболист и не более.
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kykyi
1469352085
Широков в топ 20!? Это диагноз российского футбола.
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Стас85
1469355144
ну все таки дважды футболист года в стране был...
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multiscan
1469355204
За всю историю России? Почти 2000 лет назад существовал футбол? Классное заявление! Что касается современной российской истории, которой чуть больше 20 лет, то я сомневаюсь в том, что за это время наберётся 20 выдающихся российских игроков.
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Молчуновский
1469362697
Да, Радимов. Не угадал ты с составом.
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Трах- Тибетох
1469362795
Радимов ты сам то в футболе никто а если у тебя Широков в 20е то тебя нужно гнать из школы поганой метлой
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seawave
1469368909
Ого! В какую 20ку???? Если только в 20ку долбо...бов.
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Inks
1469387197
Согласен, что он один из лучших. В свои лучшие годы он был единственным игроком европейского уровня в сборной
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