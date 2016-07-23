Еременко: «ЦСКА ставит самые высокие цели на сезон»

Полузащитник ЦСКА Роман Еременко после поражения в поединке за Суперкубок России от «Зенита» (0:1) отметил, что главным турниром для армейцев остается Премьер-лига, в которой, по словам игрока, красно-синие поставили перед собой самые высокие цели.
– Теперь победа над «Зенитом» в чемпионате станет двойной мотивацией?
– Не сказал бы. Все-таки этот матч уже в прошлом. Это отдельная игра. Забудем про нее. На следующей неделе начинается чемпионат, это самое главное.
– С уходом Мусы ЦСКА придется перестраиваться? Больше задействовать фланги, играть немного в другой футбол?
– Наверное, да. Все-таки Муса был самым быстрым футболистом чемпионата, больше действовал из глубины. Но ничего. Мы привыкнем.
– ЦСКА придется начать сезон серией на выезде. Насколько это тяжело?
– В гостях всегда немного сложнее.
– Открытие стадиона уже заждались?
– Конечно! Все его уже очень ждут.
– Какие цели у ЦСКА на сезон?
– Самые высокие, естественно. Все же мы стали чемпионами в прошлом сезоне.