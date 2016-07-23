Луческу завоевал 32-й трофей в качестве тренера

Сегодня «Зенит» стал обладателем Суперкубка России, обыграв ЦСКА (1:0). Таким образом, новый главный тренер петербургского клуба Мирча Луческу завоевал свой 32-й трофей в качестве тренера.

Клубы, возглавляемые 70-летним специалистом, дважды становились чемпионом Румынии («Динамо» (Бухарест) – сезон-1989/90; «Рапид» (Бухарест) – 1998/99), трижды завоевывали Кубок Румынии («Динамо» – 1985/86, 1989/90; «Рапид» – 1997/98) и один раз становились обладателем Суперкубка Румынии («Рапид» – 1999). Также на счету Луческу два титула чемпиона Турции («Галатасарай» – 2001/02; «Бешикташ» – 2002/03) и Суперкубок УЕФА («Галатасарай» – 2000). Кроме того, с донецким «Шахтером» наставник восемь раз становился чемпионом Украины (2004/05, 2005/06, 2007/08, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14), обладателем Кубка Украины (2003/04, 2007/08, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2015/16), Суперкубка Украины (2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015) и Кубка УЕФА (2008/09).