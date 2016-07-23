«Лацио» подтвердил трансфер Иммобиле

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги подтвердил, что римляне достигли принципиальной договоренности о переходе нападающего «Севильи» Чиро Иммобиле. Официально сделка будет оформлена в ближайшее время.

«Иммобиле находится на пути из Севильи в Рим. Сделка состоится в ближайшее время», – сказал Индзаги.

Весеннюю часть прошлого сезона 26-летний форвард провел на правах аренды в «Торино», приняв участие в 14-ти поединках Серии А, отметившись пятью голами и двумя результативными передачами.