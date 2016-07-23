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Мутко уволит руководство ВОБ и исключит организацию из состава РФС

23 июля 2016, 17:17
30

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что руководство Всероссийского объединения болельщиков будет уволено, а сама организация покинет состав союза. Отметим, что данные меры вызваны неудовлетворительным поведением болельщиков сборной России на Евро-2016.

«Считаю, что ВОБ нас подвело на чемпионате Европы. На ближайшем заседании уволим руководство ВОБ и исключим эту организацию из состава РФС. Публично обращаюсь ко всем болельщикам, чтобы создали новую организацию. Но нам нужна такая организация, которая представляла бы интересы фанатского движения и выполняла бы свои обязательства.

Мы рассчитывали на то, что наши болельщики поедут поддерживать команду, а не устраивать беспорядки, срывать матчи. Мы не думали, что среди них окажется руководитель ВОБ. Господин Шпрыгин проявил неуважение ко всему РФС и ко всем нам. Он был выдворен из страны, ему был запрещен въезд, а он нашел ход, пришел на стадион. Лишний негатив по отношению к России и создания лишнего пропагандистского шума – мы это видели», – сказал Мутко.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат Европы Россия Мутко Виталий
Комментарии (30)
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niarmed311082
1469283611
какая ж ты **нида , товарищ Мутко...то футболисты были виноваты.... теперь болельщики .... много голов то еще поснимаешь ,чтобы жопу свою на посту сохранить ?
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Vasilii1958
1469283661
Мутко иуда подстилка путинская вали
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isbagty
1469283809
Кто только не виноват, кроме самого Мутко, его послушать, так один на благо Родины старается.
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AlmazZz93
1469284557
Как же достал этот мутко
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АХ
1469284666
Может РФС для разнообразия расформировать и создать что-то новое?
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Тraumtanzеr
1469285825
Гандон ебаный ты.
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zagrizlik
1469288295
Лучше себя уволь.
Ответить
podonok
1469288655
правильно пусть на мяч ходят одни т.п. с младенцами и жирные чупы с семками. мутко гений
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Обер-КанцлерЪ
1469289213
Считаю, что ВОБ нас подвело на чемпионате Европы. Тоесть типа больше НАС никто не подвел? Да и кого нас? Нас - болельщиков, или вас - клопов вонючих?
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SARSAD
1469290344
Когда уже сам себя уволит?
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