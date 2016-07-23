Мутко уволит руководство ВОБ и исключит организацию из состава РФС

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что руководство Всероссийского объединения болельщиков будет уволено, а сама организация покинет состав союза. Отметим, что данные меры вызваны неудовлетворительным поведением болельщиков сборной России на Евро-2016.

«Считаю, что ВОБ нас подвело на чемпионате Европы. На ближайшем заседании уволим руководство ВОБ и исключим эту организацию из состава РФС. Публично обращаюсь ко всем болельщикам, чтобы создали новую организацию. Но нам нужна такая организация, которая представляла бы интересы фанатского движения и выполняла бы свои обязательства.

Мы рассчитывали на то, что наши болельщики поедут поддерживать команду, а не устраивать беспорядки, срывать матчи. Мы не думали, что среди них окажется руководитель ВОБ. Господин Шпрыгин проявил неуважение ко всему РФС и ко всем нам. Он был выдворен из страны, ему был запрещен въезд, а он нашел ход, пришел на стадион. Лишний негатив по отношению к России и создания лишнего пропагандистского шума – мы это видели», – сказал Мутко.