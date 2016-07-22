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    Покеттино является кандидатом на пост главного тренера сборной Аргентины

    Кандидатура наставника «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино рассматривается Ассоциацией футбола Аргентины в качестве преемника Херардо Мартино на посту главного тренера национальной сборной. Однако AFA будет сложно переманить 44-летнего специалиста из-за действующего контракта с лондонским клубом, а также скромных финансовых условий, которые она может предложить тренеру.

    По информации La Nacion, президент ассоциации Армандо Перес намерен на днях нанести визит в Европу и встретиться также с наставником «Атлетико» Диего Симеоне и главным тренером «Севильи» Хорхе Сампаоли. Кроме того, в его планы входит попытка убедить лидера «альбиселесте» Лионеля Месси продолжить свои выступления в сборной Аргентины.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.07.2016 21:25
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