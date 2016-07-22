«Ростов» ведет переговоры по трансферу Мевля

«Ростов» ведет переговоры по переходу защитника бухарестского «Динамо» Михи Мевля. Донской клуб предлагает румынам 350 тысяч евро. В то же время динамовцы хотят за своего игрока 500 тысяч.

«Ростов» обозначенная сумма не устраивает, но клубы еще продолжают переговоры. Самому игроку предложен контракт с зарплатой 300 тысяч евро в год, сообщает Gazeta Sporturiol.

Отметим, 26-летний словенец ранее выступал в составе «Горицы», после чего играл за швейцарскую «Лозанну» и израильский «Бней-Сахнин». В последнем сезоне провел 35 матчей в составе «Динамо».