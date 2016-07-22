Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мостовой: «Бердыев или Черчесов? Хуже, чем на Евро-2016, уже не будет»

Мостовой: «Бердыев или Черчесов? Хуже, чем на Евро-2016, уже не будет»

22 июля 2016, 01:44
3

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал слухи о возможном назначении на пост главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

– Еще до назначения на эту должность Слуцкого и придуманное под него совмещение я неоднократно говорил, что у нас есть много специалистов, способных работать со сборной. Но было объявлено, что это единственный в стране тренер, способный добиться успеха с национальной коман­дой. Смешно и глупо…

На данный момент, похоже, шансов стать наставником сборной больше у Черчесова, хотя Бердыев тоже рассматривался. Я не отдаю предпочтение тому или другому. Просто говорю, что хуже, чем сборная выступила «на Европе», уже не будет. Даже если бы меня назначили, то хуже мы все равно бы не сыграли.
– Стало быть, есть надежда, что за два года до ЧМ-2018 удастся подготовить боеспособную коман­ду, которая не опозорится на домашнем Мундиале?
– Надежда всегда есть. Плохо, что у нас потом все задним числом списывается и упирается в отговорки. Сейчас, например, многие даже оправдывают Слуцкого, провалившего чемпионат Европы: что, мол, он мог сделать с футболистами такого уровня, как у нас. Это тоже вызывает смех.
– Пряник в виде хороших контрактов у наших футболистов есть. Может, им нужен кнут в твердой и жесткой руке?
– Знаете, можно много о чем говорить, находясь вне команды. Хотелось бы посмотреть на нее изнутри, поработать с этими футболистами в одном коллективе. Мне во многих командах приходилось играть. Порой приходил и не понимал, что происходит, но когда начинал орать-кричать на поле, заставляя людей играть, понимание приходило…Может быть, этого как раз и не хватает. Особенно при нашем сегодняшнем разврате в отечественном футболе.
– Что вы имеете в виду?
– Необоснованные зарплаты. Фамилий многих наших игроков, выступающих в РФПЛ, в том числе «сборников», которые получают на уровне сильных футболистов в чемпионатах Англии и Испании, даже не слышали в Европе. Понятное дело, что от сваливающихся с неба денег никто не откажется, но мастерства это, к сожалению, не прибавляет.

Источник: «Спорт уик-энд»
Чемпионат Европы Россия Бердыев Курбан Черчесов Станислав Мостовой Александр
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
арейская
1469141503
я за кнут, увесистый такой кнутище, хватит кормить пряничками, объелись они уже сладкого
Ответить
vladimir-7
1469177595
Мостовой всё мечтает стать главным тренером сборной РФ и постоянно предлагает себя на это место.
Ответить
Zeff
1469454023
Хуже уже было, когда Мостовой и компания на П.Ф. Садырина перед ЧМ-1994, телегу накатали и фактически слили игры в группе.
Ответить
Главные новости
Фото44-летний Ибрагимович показал идеальный торс во время тренировки
21:52
1
Реакция Бубнова на назначение Слуцкого в сборную России по медиафутболу
21:44
1
Россия может осенью сыграть со второй сборной мира
21:21
4
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
20:47
3
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
20:38
5
Бубнов высмеял Слуцкого
20:30
6
Раскрыт следующий клуб Неймара
20:16
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
19:57
15
Ташуев вынес вердикт Батракову
19:42
5
ЦСКА – о словах Генича: «Странное заявление»
19:35
1
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+