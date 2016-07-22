Мостовой: «Бердыев или Черчесов? Хуже, чем на Евро-2016, уже не будет»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал слухи о возможном назначении на пост главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

– Еще до назначения на эту должность Слуцкого и придуманное под него совмещение я неоднократно говорил, что у нас есть много специалистов, способных работать со сборной. Но было объявлено, что это единственный в стране тренер, способный добиться успеха с национальной коман­дой. Смешно и глупо…

На данный момент, похоже, шансов стать наставником сборной больше у Черчесова, хотя Бердыев тоже рассматривался. Я не отдаю предпочтение тому или другому. Просто говорю, что хуже, чем сборная выступила «на Европе», уже не будет. Даже если бы меня назначили, то хуже мы все равно бы не сыграли.

– Стало быть, есть надежда, что за два года до ЧМ-2018 удастся подготовить боеспособную коман­ду, которая не опозорится на домашнем Мундиале?

– Надежда всегда есть. Плохо, что у нас потом все задним числом списывается и упирается в отговорки. Сейчас, например, многие даже оправдывают Слуцкого, провалившего чемпионат Европы: что, мол, он мог сделать с футболистами такого уровня, как у нас. Это тоже вызывает смех.

– Пряник в виде хороших контрактов у наших футболистов есть. Может, им нужен кнут в твердой и жесткой руке?

– Знаете, можно много о чем говорить, находясь вне команды. Хотелось бы посмотреть на нее изнутри, поработать с этими футболистами в одном коллективе. Мне во многих командах приходилось играть. Порой приходил и не понимал, что происходит, но когда начинал орать-кричать на поле, заставляя людей играть, понимание приходило…Может быть, этого как раз и не хватает. Особенно при нашем сегодняшнем разврате в отечественном футболе.

– Что вы имеете в виду?

– Необоснованные зарплаты. Фамилий многих наших игроков, выступающих в РФПЛ, в том числе «сборников», которые получают на уровне сильных футболистов в чемпионатах Англии и Испании, даже не слышали в Европе. Понятное дело, что от сваливающихся с неба денег никто не откажется, но мастерства это, к сожалению, не прибавляет.