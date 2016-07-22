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    Мостовой: «Бердыев или Черчесов? Хуже, чем на Евро-2016, уже не будет»

    Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал слухи о возможном назначении на пост главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

    – Еще до назначения на эту должность Слуцкого и придуманное под него совмещение я неоднократно говорил, что у нас есть много специалистов, способных работать со сборной. Но было объявлено, что это единственный в стране тренер, способный добиться успеха с национальной коман­дой. Смешно и глупо…

    На данный момент, похоже, шансов стать наставником сборной больше у Черчесова, хотя Бердыев тоже рассматривался. Я не отдаю предпочтение тому или другому. Просто говорю, что хуже, чем сборная выступила «на Европе», уже не будет. Даже если бы меня назначили, то хуже мы все равно бы не сыграли.
    – Стало быть, есть надежда, что за два года до ЧМ-2018 удастся подготовить боеспособную коман­ду, которая не опозорится на домашнем Мундиале?
    – Надежда всегда есть. Плохо, что у нас потом все задним числом списывается и упирается в отговорки. Сейчас, например, многие даже оправдывают Слуцкого, провалившего чемпионат Европы: что, мол, он мог сделать с футболистами такого уровня, как у нас. Это тоже вызывает смех.
    – Пряник в виде хороших контрактов у наших футболистов есть. Может, им нужен кнут в твердой и жесткой руке?
    – Знаете, можно много о чем говорить, находясь вне команды. Хотелось бы посмотреть на нее изнутри, поработать с этими футболистами в одном коллективе. Мне во многих командах приходилось играть. Порой приходил и не понимал, что происходит, но когда начинал орать-кричать на поле, заставляя людей играть, понимание приходило…Может быть, этого как раз и не хватает. Особенно при нашем сегодняшнем разврате в отечественном футболе.
    – Что вы имеете в виду?
    – Необоснованные зарплаты. Фамилий многих наших игроков, выступающих в РФПЛ, в том числе «сборников», которые получают на уровне сильных футболистов в чемпионатах Англии и Испании, даже не слышали в Европе. Понятное дело, что от сваливающихся с неба денег никто не откажется, но мастерства это, к сожалению, не прибавляет.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    22.07.2016 01:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +300

      Zeff 25 июля 2016, 16:40

      Хуже уже было, когда Мостовой и компания на П.Ф. Садырина перед ЧМ-1994, телегу накатали и фактически слили игры в группе.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 22 июля 2016, 11:53

      Мостовой всё мечтает стать главным тренером сборной РФ и постоянно
      предлагает себя на это место.

      -1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 22 июля 2016, 01:51

      я за кнут, увесистый такой кнутище, хватит кормить пряничками, объелись они уже сладкого

      3
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