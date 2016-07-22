Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Слуцкий: «Распускать сборную нельзя – это основной доход РФС»

Слуцкий: «Распускать сборную нельзя – это основной доход РФС»

22 июля 2016, 01:33
9

Экс-тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий прокомментировал петицию о роспуске национальной команды, которую подписали более 1 миллиона человек.

«По поводу петиции могу сказать, что в ней ведь предлагают, чтобы на сэкономленные деньги… и так далее и тому подобное. Но вы же сами знаете, что единственный основной доход РФС — это выступление национальной команды. Поэтому сам факт распустить сборную и сэкономить деньги — это все равно, что закрыть бизнес в стране и получить за это какие-то деньги. Средства, которые получает национальная сборная, на них финансируются юношеские сборные, молодежные, женские, инвалиды, минифутбол. То есть это основное средство дохода футбольного союза», – заявил Слуцкий.

Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат Европы Россия Слуцкий Леонид
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Red-White Sakhalin
1469143184
Да с..ка не о доходе думать нужно, а как спорт в России вытащить из глубокой .опы.. Иди лучше тренеруй, счетовод херов..
Ответить
yanedo
1469161432
баран тебе не уничтожить сборную предложили а выгнать нах нынешних пешеходов и набрать новых молодых амбициозных чтоб честь страны для них было не пустое слово
Ответить
yorgenbarenz
1469174346
Потрясающие уроды.Все на одно лицо.Точно не догоняют,что народ всего лишь требует разогнать нынешний состав и назначить нового тренера,не шизофреника !
Ответить
nemolod
1469176118
Интересно только,какой доход может принести "деревянная" сборная,что была на Евро-2016?
Ответить
Zeff
1469452487
Видишь Леонид, до чего ты народ довёл?
Ответить
Serjoga
1469463442
Петиция написана не верно! Нужно читать: отказаться от всех игроков сборной, кто ее опозорил в Бразилии и во Франции! А буквоедством заниматься не стоит!
Ответить
Главные новости
Фото44-летний Ибрагимович показал идеальный торс во время тренировки
21:52
1
Реакция Бубнова на назначение Слуцкого в сборную России по медиафутболу
21:44
1
Россия может осенью сыграть со второй сборной мира
21:21
4
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
20:47
3
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
20:38
5
Бубнов высмеял Слуцкого
20:30
6
Раскрыт следующий клуб Неймара
20:16
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
19:57
15
Ташуев вынес вердикт Батракову
19:42
5
ЦСКА – о словах Генича: «Странное заявление»
19:35
1
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+