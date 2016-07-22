Слуцкий: «Распускать сборную нельзя – это основной доход РФС»

Экс-тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий прокомментировал петицию о роспуске национальной команды, которую подписали более 1 миллиона человек.

«По поводу петиции могу сказать, что в ней ведь предлагают, чтобы на сэкономленные деньги… и так далее и тому подобное. Но вы же сами знаете, что единственный основной доход РФС — это выступление национальной команды. Поэтому сам факт распустить сборную и сэкономить деньги — это все равно, что закрыть бизнес в стране и получить за это какие-то деньги. Средства, которые получает национальная сборная, на них финансируются юношеские сборные, молодежные, женские, инвалиды, минифутбол. То есть это основное средство дохода футбольного союза», – заявил Слуцкий.