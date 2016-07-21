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    Сонг: «Через четыре года «Рубин» должен стать одним из лидеров в России»

    Новичок «Рубина» Александр Сонг рассказал о своем переходе в казанский клуб.

    «Я неплохо знаю «Рубин» и был с ним знаком еще до перехода. Знаю, что этот клуб был чемпионом России, а также успешно выступал в еврокубках и обыгрывал «Барселону» на ее поле со счетом 2:1. Более того, прежде чем перейти, я советовался со своими друзьями и товарищами, которые играли в России. Они хорошо отзывались о стране и о «Рубине», поэтому принял решение переехать сюда.

    Сегодня я вышел на тренировку и увидел потрясающую атмосферу. Вся команда усердно работает, и в то же время все игроки могут немного посмеяться. Еще очень здорово, когда есть такие ребята, как Рыжиков. Этакий большой заводила. Это прекрасно, когда в клубе такая атмосфера.

    Я разговаривал с руководством клуба, и мне рассказали, какой проект строится в Казани и о том, что в ближайшие четыре года «Рубин» должен стать одним из лидеров в России. Я очень рад быть участником этого проекта. До этого играл в таких командах, как «Барселона» и «Арсенал». Эти клубы всегда ставят перед собой высокие задачи, и нынешними планами «Рубина» я был также впечатлен. Счастлив присоединиться к команде», – заявил Сонг в интервью клубной пресс-службе.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.07.2016 20:30
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +3422

      FRZZ 22 июля 2016, 11:21

      Через 4 года??? Да через 4 года и тебя и всех остальных выпиздят если не будет результата.

      0
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 22 июля 2016, 01:03

      Ещё играть не начал, а уже лижет!

      1
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 22 июля 2016, 00:11

      ....еще раз напоминаю: отменять нах лимит!!! (хватит кормить агентов и их лоббистов из рфс)...создадим здоровую конкуренцию...это первое!!!...второе: создадим систему поиска и продвижения талантов в академии ( а не как сейчас: за папино бабло...кто знаком с темой, меня поймет)

      0
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 21 июля 2016, 23:11

      ...какая то дурная фраза вырвана из контекста...причем - чужая!!!....рубин будет чемпионом уже в этом сезоне!!!...спартак будет вторым...терек - третий

      1
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 21 июля 2016, 22:11

      На официальном сайте нет информации про трансфер Сонга...

      0
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      Рейтинг: +663

      88serega88 21 июля 2016, 20:43

      ну это канешно круто для Рубина и для нашего чемпа

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 21 июля 2016, 20:42

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ему "забыли " сказать,что тогда был Бердыев

      -6
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      Рейтинг: +17

      OFF33 > андрей андреев 21 июля 2016, 21:53

      а че у зенита и ЦСКА тоже Бердыев был когда они чемпионами становились.все от состава зависит.да и не факт что с таким финансированием ростов хоть в еврокубки попадет даже с Бердыевым,если конечно он вообще не уйдет в топ клуб))

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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > андрей андреев 21 июля 2016, 23:10

      ...андрюха, ну хватит уже пукать в лужу!!!...бердыев - вчерашний день!!!...давай еще лобановского вспомни, чудо!!!...сегодня - новые реалии...состав - убойный....для нашего унылого рфпл - просто шоколад!!!....рубин - чемпион...можно даже на поле не выходить!!!

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Саня БУБА 22 июля 2016, 16:03

      (Вообще то это была шутка)))Я и не спорю..Состав правда сильный.

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      Рейтинг: +1297

      compka 21 июля 2016, 20:39

      У Сонга контракт раньше закончится,
      между строк читаем, что можно расслабиться...

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