Гершкович: «На заседании технического комитета РФС пришли к мнению, что лимит на легионеров нужно отменять»

Заместитель председателя технического комитета РФС Михаил Гершкович заявил, что на очередном собрании организации члены дискуссии пришли к выводу, что существующий в российском футболе лимит на легионеров необходимо отменить.

«Говорили сегодня о лимите, общее мнение, что лимит нужно отменять. Лимит ставит в тепличные условия наших футболистов, у нас нет конкурентоспособных футболистов. Привели в пример Мусу, который переехал в «Лестер» и увидел, что там нет такой интенсивности в тренировках. Ему в «Лестере» нужно доказать, что он сильнее Варди, а в России – он король. В такие условия попадают наши молодые игроки, которые играют из-за того, что у них паспорт», – сказал Гершкович.