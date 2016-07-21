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  • Гершкович: «На заседании технического комитета РФС пришли к мнению, что лимит на легионеров нужно отменять»

Гершкович: «На заседании технического комитета РФС пришли к мнению, что лимит на легионеров нужно отменять»

21 июля 2016, 17:28
34

Заместитель председателя технического комитета РФС Михаил Гершкович заявил, что на очередном собрании организации члены дискуссии пришли к выводу, что существующий в российском футболе лимит на легионеров необходимо отменить.

«Говорили сегодня о лимите, общее мнение, что лимит нужно отменять. Лимит ставит в тепличные условия наших футболистов, у нас нет конкурентоспособных футболистов. Привели в пример Мусу, который переехал в «Лестер» и увидел, что там нет такой интенсивности в тренировках. Ему в «Лестере» нужно доказать, что он сильнее Варди, а в России – он король. В такие условия попадают наши молодые игроки, которые играют из-за того, что у них паспорт», – сказал Гершкович.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига
Комментарии (34)
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Диктор
1469112140
Неужели все таки дошло??????
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никорос
1469116428
неужели, они догадались, хвала небесам
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Андрей Ермошин
1469116676
К мнению пришли, только вряд ли что-то поменяется что-то в российском футболе, так как основополагающими принципами являются коррупция, денежные откаты, договорняки. Чиновникам не с руки что-то коренным образом менять, тем более отменять лимит на легионеров, потому как они потеряют свое бабло, а за бабло они удавятся.
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1bear
1469118438
долой лимит!!! Долой Мутко!!!
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alp
1469118542
как же долго до вас, тупых, это доходит......
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Dmitriy 71
1469118918
какой раз уже писал. наши молодые зажрались от получки (зарплату зарабатывают) и лимит здесь играет очень маленькую роль. лимит жжет только гинеров, милеров и подобным. отменят они по накупают дешевы легов. прошай наш футбол. у нас был хороший футбол, когда платили мало и играли таланты(Мостовой, Корнеев, Брошин, Колыванов, Ледяхов и многие другие ). тогда наши и за бугром ценились.ВЫВОД: перестаньте уроды платить бешеное бабло и появятся новые Черенковы, Гавриловы, Газаевы и т.д. Бабло развращает и приводит в футбол п....
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Ubuntu
1469122307
Ого! До них дошло!
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Баджон
1469124117
Лимит отменять нельзя, так как тогда кто будет учить футболистов. Нужно видоизменить. В заявке на сезон 10 легионеров и 15 наших, чтобы на всех позициях были достойные замены, а не как сейчас.
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VVM1964
1469127652
НУ НАКОНЕЦ ТО ДО НИХ ДОШЛО !!! ЕЩЕ МУТКО В ОТСТАВКУ И МОЖЕТ ЧТО-ТО СДВИНЕТСЯ .
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nemolod
1469128623
Просто у нас привыкли всякую идею упрощать,то же получилось с лимитом,статус которого надо было давать не всем и постоянно,а только тем футболистам,которые действительно этого заслуживали и в первую очередь к ним должны были относить игроков сборных,а сам игроки должны были подтверждать свой статус,который бы продлевался или отменялся каждые 2 месяца! НО ДЛЯ ЭТОГО В РФС ДОЛЖНЫ БЫЛИ БЫ ТРУДИТЬСЯ-ТОГДА НАДО БЫЛО БЫ ОТСЛЕЖИВАТЬ КАК МИНИМУМ ПОЛСОТНЮ ИГРОКОВ,А ИМ ЭТО НАДО?
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