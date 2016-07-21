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    Слуцкий: «Шансы ЦСКА и «Зенита» в матче за Суперкубок России равны»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в преддверии матча за Суперкубок России против «Зенита» поделился мнением об игре сине-бело-голубых и оценил шансы команд на победу в турнире.

    «До игроков ЦСКА не нужно доносить, что «Зенит» – сильный соперник. Последние годы в чемпионате России мы соперничаем именно с «Зенитом». Даже если питерцы потеряют группу игроков, то все равно останутся сильной и квалифицированной командой, которая с любым составом будет бороться за высокие места. Кроме того, в последних трех матчах на сборах «Зенит» победил. Обыграть «Спортинг», «Монако» и «Базель» дорогого стоит. Нет никакой недооценки соперника. Наоборот, шансы обеих команд равны», – сказал Слуцкий.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.07.2016 15:17
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1307

      Taps 21 июля 2016, 18:57

      Негры Советской Армии - будьте готовы !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +459

      sour12 21 июля 2016, 17:12

      интересно будет =) ц армейцев муса ушёл у зенита халк ....посмотрим от кого больше зависела команда =)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 21 июля 2016, 17:03

      Буду в этой игре за бомжей болеть.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 21 июля 2016, 16:15

      Конечно посмотрим!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +430

      andr2112 21 июля 2016, 16:13

      Вот и посмотрим))!

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