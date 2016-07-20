Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ловчев: «Мамаев с Кокориным могут вести себя как хотят, потому что у них есть бабло»

Ловчев: «Мамаев с Кокориным могут вести себя как хотят, потому что у них есть бабло»

20 июля 2016, 19:40
14

Футбольный эксперт Евгений Ловчев высказал свое мнение относительно возвращения с основной состав своих клубов хавбека «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина. 27-летний полузащитник вчера уже провел тренировку с «основой» «быков», но при этом он не был внесен в заявку краснодарцев на третий квалификационный раунд Лиги Европы. Что касается форварда сине-бело-голубых, то его возвращение в первую команду должно состояться в ближайшее время.

Напомним, оба игрока были исключены из основных составов за поведение в ночном клубе Twiga в Монте-Карло после провального выступления сборной России на Евро-2016.

Как известно, оба игрока были наказаны клубами за появление в ночном клубе в Монако после вылета сборной России Евро-2016.

«Если бы Кокорин и Мамаев ничего не стоили, наверное, их воспитывали бы. Но речь идет о товарно-рыночных отношениях. Чтобы продать игроков, они должны играть и тренироваться. Наш футбол развращен деньгами. И сделать сейчас мало что можно.

«Краснодар» своими действиями хочет показать, что игрок наказан. Но, по большому счету, все это не выглядит, как наказание. Это и про случай с Кокориным могу сказать. Оба все равно будут считать, что они правы, вне зависимости от того принесены извинения или нет. В нашей стране балом правит бабло. А так как оно у этих двух людей есть, они могут вести себя, как хотят. Я бы очень не хотел, чтобы Кокорин и Мамаев когда-нибудь увидели, что так, как они ведут себя сейчас, когда-нибудь вели себя их дети», – сказал Ловчев.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Мамаев Павел Кокорин Александр Ловчев Евгений
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ArReal
1469033361
Хоть кто-то понял))
Ответить
gambler35
1469034930
Ди и хватит бы уже про них
Ответить
koli4ka
1469035011
Жень а у тибья бабла НЭТ, вот и качивряжешься...
Ответить
shurik45
1469036566
А у тебя нет....)
Ответить
трениришко
1469036754
завидуй молча
Ответить
477
1469041916
Что это за чмо РМЗ?
Ответить
Бриг
1469042868
Ну, они же не ползали по асфальту, напившись паленки. В приличном месте выпили хороших напитков, доставили дамам удовольствие, как они это понимают. Ловчев сам вспоминал, как они бухали в его годы. А ума у футболистов и быть не может - по голове-то все время стучат.
Ответить
Zeff
1469044890
Отберите у них бабло, и вы увидите 2-х обиженных подростков с порочными наклонностями.
Ответить
sour12
1469065269
так для этого же лимит придумали, получайте.
Ответить
Главные новости
Фото44-летний Ибрагимович показал идеальный торс во время тренировки
21:52
Реакция Бубнова на назначение Слуцкого в сборную России по медиафутболу
21:44
1
Россия может осенью сыграть со второй сборной мира
21:21
3
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
20:47
1
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
20:38
3
Бубнов высмеял Слуцкого
20:30
6
Раскрыт следующий клуб Неймара
20:16
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
19:57
13
Ташуев вынес вердикт Батракову
19:42
5
ЦСКА – о словах Генича: «Странное заявление»
19:35
1
Все новости
Все новости
Смородская спрогнозировала, как «Локомотив» выступит в сезоне РПЛ-2026/27
20:58
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
19:57
13
Ташуев вынес вердикт Батракову
19:42
5
ЦСКА – о словах Генича: «Странное заявление»
19:35
1
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
19:26
2
Слуцкий не захотел возвращаться в ЦСКА
19:14
4
ВидеоГенич прокомментировал голевую ошибку Агкацева
18:50
Реакция Семина на провальные результаты «Локомотива» в новом сезоне
18:42
1
«Спартак» предложил 8 миллионов за игрока «Ахмата»
18:33
11
В ЦСКА подтвердили переговоры с европейским клубом по Баринову: «Но в итоге не срослось»
18:18
2
Акинфеев охарактеризовал Кисляка
17:48
2
Заявление о будущем самого дорогого футболиста в истории «Спартака»
17:25
15
«Враг сам себе»: Орлов разнес «Зенит» за поражение от «Родины»
16:59
12
Гендиректор ЦСКА раскрыл функционал Гинера: «Расслабиться не дает»
16:51
1
Президент РПЛ оценил возвращение Латышонка в «Балтику» транзитом через третий клуб
16:45
Слуцкий – о Баринове: «Кажется ли вам случайным, что единственную победу в сезоне ЦСКА одержал, когда он был болен?»
16:29
6
В ЦСКА объяснили, почему не назначили Шварца
16:16
1
Шалимов встал на защиту Тюкавина, не забившего ни одного гола в 4 матчах сезона
15:50
4
Бабаев – о тренере ЦСКА Игдисамове: «Мы готовы терпеть»
15:20
5
Генич ответил, есть ли «откровенные пассажиры» в новом сезоне РПЛ
14:56
3
Абаскаль оценил перспективы «Спартака» стать чемпионом РПЛ
14:50
4
Петржела объяснил, почему Дзюба не может найти новую команду
14:40
1
Слуцкий прокомментировал появление нового вратаря в ЦСКА
14:30
В ЦСКА назвали условие для возможного ухода Мусаева
13:55
6
Агкацев отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
13:47
«Зенит» улучшил предложение по Карпукасу
13:26
7
Агент Кисляка назвал 5 стран, в которых интересуются игроком
13:17
«Локомотиву» могут предложить 10 миллионов за защитника
12:58
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+