Ловчев: «Мамаев с Кокориным могут вести себя как хотят, потому что у них есть бабло»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев высказал свое мнение относительно возвращения с основной состав своих клубов хавбека «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина. 27-летний полузащитник вчера уже провел тренировку с «основой» «быков», но при этом он не был внесен в заявку краснодарцев на третий квалификационный раунд Лиги Европы. Что касается форварда сине-бело-голубых, то его возвращение в первую команду должно состояться в ближайшее время.

Напомним, оба игрока были исключены из основных составов за поведение в ночном клубе Twiga в Монте-Карло после провального выступления сборной России на Евро-2016.

Как известно, оба игрока были наказаны клубами за появление в ночном клубе в Монако после вылета сборной России Евро-2016.

«Если бы Кокорин и Мамаев ничего не стоили, наверное, их воспитывали бы. Но речь идет о товарно-рыночных отношениях. Чтобы продать игроков, они должны играть и тренироваться. Наш футбол развращен деньгами. И сделать сейчас мало что можно.

«Краснодар» своими действиями хочет показать, что игрок наказан. Но, по большому счету, все это не выглядит, как наказание. Это и про случай с Кокориным могу сказать. Оба все равно будут считать, что они правы, вне зависимости от того принесены извинения или нет. В нашей стране балом правит бабло. А так как оно у этих двух людей есть, они могут вести себя, как хотят. Я бы очень не хотел, чтобы Кокорин и Мамаев когда-нибудь увидели, что так, как они ведут себя сейчас, когда-нибудь вели себя их дети», – сказал Ловчев.