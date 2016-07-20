Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Измайлов стал игроком «Краснодара»

    «Краснодар» объявил о подписании контракта с полузащитником Маратом Измайловым. Как и сообщалось ранее, соглашение с 33-летним россиянином подписано на один год с возможностью продления.

    Напомним, что Измайлов уже выступал за «Краснодар» в сезоне-2014/15. Тогда футболист провел в составе «быков» 31 матч, забил один гол, сделал три результативные передачи и помог команде добиться лучшего результата в истории – завоевать бронзовые медали чемпионата России.

    Источник: ФК «Краснодар»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.07.2016 16:50
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +519

      Dammit 20 июля 2016, 20:19

      Жаль, домой в Локо не забрали.
      Ну да ладно, с руководством бы разобраться для начала.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 20 июля 2016, 20:08

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Эта та Маратка, из которой португальский песок сыплется????

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 20 июля 2016, 19:19

      Очень странное подписание. Разве он может показывать качество!?

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +132

      никита голоян 20 июля 2016, 19:15

      вместо МАМАЯ....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 20 июля 2016, 18:51

      Неожиданно :-))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 20 июля 2016, 18:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      На безрыбье ......

      -5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +229

      KorolShut 20 июля 2016, 17:54

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А что у быков мало полировщиков лавки?

      -5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38

      d_joker 20 июля 2016, 17:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А где он тот год был?бухал))))

      -6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +38

      d_joker > РМЗ 20 июля 2016, 21:55

      Твой хохляцкие усы драл значит!тогда красавчег!!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11