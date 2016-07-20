Измайлов стал игроком «Краснодара»

«Краснодар» объявил о подписании контракта с полузащитником Маратом Измайловым. Как и сообщалось ранее, соглашение с 33-летним россиянином подписано на один год с возможностью продления.

Напомним, что Измайлов уже выступал за «Краснодар» в сезоне-2014/15. Тогда футболист провел в составе «быков» 31 матч, забил один гол, сделал три результативные передачи и помог команде добиться лучшего результата в истории – завоевать бронзовые медали чемпионата России.