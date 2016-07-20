«Крылья Советов» провели тренировку на базе «Генка»

Накануне вечернюю тренировку «Крылья Советов» провели на одном из полей, расположенном рядом с главной ареной футбольного клуба «Генк». Несмотря на жару в 40 градусов, занятие получилось интенсивным и длилось более двух часов. Футболисты занимались скоростной и силовой работой, а также выполняли упражнения с мячами.

Специально на тренировку пришли игроки «Генка», которым на днях предстоит сыграть в Лиге Европы. Одним из самых заинтересованных был защитник Анеле из ЮАР, который в 2011-м году, будучи капитаном «Генка», стал чемпионом Бельгии при Франке Веркаутерене. Стоит отметить, что год назад он мог оказаться в Самаре, но решил продолжить карьеру в Европе.

В среду самарцам предстоит провести еще два занятия на этом поле.